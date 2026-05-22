В селе на севере Молдовы родился первый за 15 лет ребёнок.

Появления одного малыша оказалось достаточно, чтобы жизнь в селе немного оживилась. Однако местные жители признаются: молодёжь продолжает уезжать, а село стареет и пустеет. Главная причина — отсутствие рабочих мест и экономической стабильности, пишет jurnal.md

«Учиться даже дорого — всё равно нужны деньги. Раньше всё было бесплатно. Даже в той поликлинике: идёшь по записи и ждёшь три месяца, пока дойдёт очередь, а потом ещё пройти надо — но до того момента можно и умереть», — рассказывает жительница села Валентина Куку.

«Нет уверенности в завтрашнем дне, для молодых почти нет работы. Причин, наверное, много, не знаю. За границей другая жизнь, не как здесь. Но и здесь хорошо, только нужно знать, как жить и иметь терпение», — добавляет Михаела Рэйлян.

Финансовые ограничения, гендерные стереотипы и трудность совмещения профессиональной жизни с семейной мешают многим парам решиться на рождение детей. Таковы последние данные исследования «Поколения и гендер», опубликованного Фондом ООН в области народонаселения.

Согласно исследованию, молдаване хотели бы иметь двоих-троих детей, но только треть из них решаются реализовать свои репродуктивные намерения. История села Стырчены — наглядное подтверждение этой статистики.