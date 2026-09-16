Село в Англии проголосовало за выход из состава Британии из-за размещения мигрантов.

Небольшое английское село Пиддингтон символически проголосовало за выход из состава Соединенного Королевства в знак протеста против планов правительства разместить до 1 200 просителей убежища на соседней военной базе.

Как отмечается, в "референдуме" приняли участие 311 жителей села, население которого составляет около 350 человек. За отделение проголосовали 285 человек, против – 26. Голосование не имеет юридической силы, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на apnews.com

Глава прихода Тим Макнелли заявил, что таким образом жители "послали четкий сигнал" региону, стране и всему миру. По его словам, отныне район планируют символически называть "Княжеством Пиддингтон".

Референдум был организован в связи с планами британских властей превратить бывшую военную базу Министерства обороны в Бистере в место проживания для мужчин, ожидающих решения по своим заявлениям о предоставлении убежища. Объект расположен примерно в 800 метрах от Пиддингтона.

Правительство заявляет, что база будет в значительной степени самодостаточной, чтобы свести к минимуму влияние на местное сообщество. В то же время часть жителей села выражают обеспокоенность по поводу безопасности, преступности и возможного влияния на цены на недвижимость.

Сторонники "референдума" назвали его проявлением местной демократии. Саму идею символического отделения британские СМИ сравнивали с комедией 1949 года "Паспорт в Пимлико", в которой один из районов Лондона провозглашает независимость от Великобритании.

Референдум состоялся на фоне общего роста напряженности вокруг миграции в Великобритании. В последние годы в разных частях страны проходили протесты против размещения просителей убежища в отелях и других объектах.