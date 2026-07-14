Минздрав Молдовы предупредил об опасности амброзии: начинается сезон аллергий.

Министерство здравоохранения Молдовы предупредило жителей страны об опасности пыльцы амброзии, которая считается одним из наиболее агрессивных природных аллергенов.

Период активного цветения растения длится с середины июля до конца сентября, передает rupor.md

По данным ведомства, амброзия широко распространилась практически по всей территории республики — ее можно встретить в населенных пунктах, вдоль дорог и на заброшенных участках. Одно растение способно произвести до 8 миллиардов пыльцевых зерен и около 40 миллионов семян, которые сохраняют всхожесть до 40 лет.

Специалисты отмечают, что даже небольшая концентрация пыльцы способна вызвать аллергическую реакцию. У особо чувствительных людей симптомы могут появиться уже при содержании всего 1–2 пыльцевых зерен в одном кубическом метре воздуха.

Аллергия на амброзию проявляется чиханием, насморком, заложенностью носа, слезотечением, зудом глаз и отеком век. В более тяжелых случаях возможны приступы бронхиальной астмы с одышкой, сухим кашлем, чувством сдавленности в груди и затрудненным дыханием.

Также возможны кожные проявления, зуд губ и языка, ангиоотек, а в редких случаях — анафилактический шок.

Минздрав рекомендует при появлении симптомов обращаться к врачу-аллергологу и отказаться от самолечения. Для снижения воздействия пыльцы специалисты советуют ограничить пребывание на улице утром и в ветреную сухую погоду, держать окна закрытыми и использовать кондиционеры.

Ведомство также призывает владельцев земельных участков, местные органы власти и ответственные службы своевременно уничтожать амброзию механическими или химическими методами, а граждан — сообщать о местах ее произрастания в компетентные органы.

По данным Министерства здравоохранения, тяжелыми аллергическими реакциями на пыльцу амброзии страдают более 20% людей, подвергающихся ее воздействию.