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rupor.md logorupor
5 Июня 2026, 16:08
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В Одесской области начинается срочное строительство временного моста через Днестр

Сооружение будет возведено возле села Маяки на трассе М-15 Одесса — Рени. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на решение Совета обороны области.

В Одесской области начинается срочное строительство временного моста через Днестр.
В Одесской области начинается срочное строительство временного моста через Днестр.

Новую переправу соберут из стальных труб и бетонных плит, а также оборудуют ледорезами на зиму. Конструкция рассчитана как минимум на 10 лет службы. Объект возведут до конца 2026 года, пишет rupor.md со ссылкой на traffic.od.ua

Этот маршрут имеет значение для жителей Молдовы. В конце 2025 года после повреждения действующего моста в Маяках движение здесь полностью остановилось, из-за чего КПП «Паланка» и «Тудора» работали с перебоями. Автобусы из Кишинева в Одессу тогда пришлось пустить в обход через северные районы Молдовы, что увеличило время в пути в три раза, а стоимость билетов — в два с половиной раза.

В Одесской области начинается срочное строительство временного моста через Днестр

В Одесской области начинается срочное строительство временного моста через Днестр

В Одесской области начинается срочное строительство временного моста через Днестр

В Одесской области начинается срочное строительство временного моста через Днестр

Источник
rupor.md logorupor
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