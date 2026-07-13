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rupor.md logorupor
13 Июля 2026, 17:55
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В Днестре украинский рыбак выловил сома весом более 50 килограммов

В Украине на Днестровском водохранилище местный рыбак во время подготовки к соревнованиям поймал сома весом более 50 килограммов и длиной почти два метра.

В Днестре украинский рыбак выловил сома весом более 50 килограммов.
В Днестре украинский рыбак выловил сома весом более 50 килограммов.

Примечательно, что крупную рыбу удалось вытащить из воды с помощью относительно легкого спиннингового удилища. Трофей достался рыбаку Максиму Мируненко. Новость об этом улове вызвала большой интерес среди любителей спортивной рыбалки, поскольку укротить рыбу такого веса и размера на легкую снасть считается редким случаем, пишет rupor.md

Исторически европейский обыкновенный сом является самой крупной пресноводной рыбой, обитающей в реке Днестр на территории Украины и Молдовы. Согласно зоологическим архивам и историческим записям биолога Карла Кесслера, в XIX веке в Днестре ловили сомов весом свыше 300 килограммов, а возраст старейших особей превышал 50–80 лет. В настоящее время в Днестре и его водохранилищах крупные экземпляры весом от 20 до 50 килограммов встречаются редко, а особи массой более 100 килограммов считаются единичными и легендарными для современных рыбаков обеих стран.

Источник
rupor.md logorupor
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