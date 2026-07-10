В МВД представили стратегию по защите населения от киберугроз.

В МВД представили Стратегию кибербезопасности и план ее реализации, направленные на усиление защиты граждан от современных цифровых угроз.

Документы разработаны Генеральным инспекторатом полиции при поддержке проекта LawEnforcement Moldova, финансируемого ЕС, передает infotag.md

Стратегия призвана повысить уровень защиты населения от интернет-мошенничества, попыток несанкционированного доступа к персональным данным, кибератак на информационные системы и других преступлений, совершаемых в цифровой среде.

Документ предусматривает комплекс мер по укреплению внутренних возможностей полиции, совершенствованию институциональных процессов и внедрению современных методов выявления, расследования и предотвращения киберпреступлений.