theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
10 Июля 2026, 13:46
1 825
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В МВД представили стратегию по защите населения от киберугроз

В МВД представили Стратегию кибербезопасности и план ее реализации, направленные на усиление защиты граждан от современных цифровых угроз.

В МВД представили стратегию по защите населения от киберугроз.
В МВД представили стратегию по защите населения от киберугроз.

Документы разработаны Генеральным инспекторатом полиции при поддержке проекта LawEnforcement Moldova, финансируемого ЕС, передает infotag.md

Стратегия призвана повысить уровень защиты населения от интернет-мошенничества, попыток несанкционированного доступа к персональным данным, кибератак на информационные системы и других преступлений, совершаемых в цифровой среде. 

Документ предусматривает комплекс мер по укреплению внутренних возможностей полиции, совершенствованию институциональных процессов и внедрению современных методов выявления, расследования и предотвращения киберпреступлений.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте