Нидерланды выделят Молдове 1,5 млн евро на кибербезопасность и устойчивость.

Средства направят на укрепление оборонного сотрудничества, кибербезопасности и устойчивости к гибридным угрозам, передает realitatea.md

О выделении финансирования было объявлено после встречи президента Майя Санду с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Глава нидерландского правительства отметил, что после начала войны России против Украины Молдова стала важным партнёром для Киева и европейских государств. По его словам, Нидерланды продолжат поддерживать республику и её европейскую интеграцию.

Также стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах садоводства и устойчивой энергетики.