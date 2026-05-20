Нидерланды выделят Молдове 1,5 млн евро на кибербезопасность и устойчивость
Нидерланды предоставят Молдове дополнительную помощь в размере 1,5 млн евро.
Средства направят на укрепление оборонного сотрудничества, кибербезопасности и устойчивости к гибридным угрозам, передает realitatea.md
О выделении финансирования было объявлено после встречи президента Майя Санду с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.
Глава нидерландского правительства отметил, что после начала войны России против Украины Молдова стала важным партнёром для Киева и европейских государств. По его словам, Нидерланды продолжат поддерживать республику и её европейскую интеграцию.
Также стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах садоводства и устойчивой энергетики.
В рамках официального визита в Нидерланды Майя Санду проводит встречи с премьер-министром, министром обороны и министром иностранных дел страны.