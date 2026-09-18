В Молдову поступило 13 800 доз вакцины против гепатита B.

Национальная компания медицинского страхования (НКМС) уточнила, что препараты предназначены для иммунизации людей из групп повышенного риска заражения.

На покупку партии вакцин НКМС выделила более 716 тысяч леев. Препарат доставили на Национальный склад вакцин при Национальном агентстве общественного здоровья. В ведомстве уточнили, что поставка была выполнена в срок, а качество и соблюдение «холодовой цепи» при транспортировке подтверждены необходимыми документами, передает rupor.md

Вирусный гепатит B представляет собой инфекционное заболевание печени, которое передается через кровь и при незащищенных половых контактах. Без лечения болезнь может перейти в хроническую форму и привести к циррозу печени.