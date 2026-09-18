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rupor.md logorupor
18 Сентября 2026, 20:37
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В Молдову поступило 13 800 доз вакцины против гепатита B

Национальная компания медицинского страхования (НКМС) уточнила, что препараты предназначены для иммунизации людей из групп повышенного риска заражения.

В Молдову поступило 13 800 доз вакцины против гепатита B.
В Молдову поступило 13 800 доз вакцины против гепатита B.

На покупку партии вакцин НКМС выделила более 716 тысяч леев. Препарат доставили на Национальный склад вакцин при Национальном агентстве общественного здоровья. В ведомстве уточнили, что поставка была выполнена в срок, а качество и соблюдение «холодовой цепи» при транспортировке подтверждены необходимыми документами, передает rupor.md

Вирусный гепатит B представляет собой инфекционное заболевание печени, которое передается через кровь и при незащищенных половых контактах. Без лечения болезнь может перейти в хроническую форму и привести к циррозу печени.

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Источник
rupor.md logorupor
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