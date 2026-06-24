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ipn
24 Июня 2026, 15:54
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В Молдове запретят ввоз инвазивных видов растений и животных

Инвазивные виды растений и животных, которые могут нанести вред окружающей среде и биоразнообразию, больше нельзя будет ввозить и распространять на территории Молдовы.

В Молдове запретят ввоз инвазивных видов растений и животных.
В Молдове запретят ввоз инвазивных видов растений и животных.

Кабинет министров на заседании в среду одобрил законопроект, предусматривающий меры по предотвращению и контролю распространения этих организмов, сообщает ipn.md

Документ предусматривает создание национального списка инвазивных чужеродных видов — растений, животных или других организмов, завезённых преднамеренно или случайно и начавших бесконтрольное распространение. После включения в этот список такие виды будут подлежать строгому режиму ограничений. Исключения будут возможны только для научных исследований, проводимых в изолированных условиях и на основании разрешения, выданного Агентством по охране окружающей среды.

По данным Министерства окружающей среды, также будет создана национальная система мониторинга для раннего выявления инвазивных видов. Она позволит отслеживать их появление и распространение на территории страны и принимать меры до того, как последствия для экосистем станут трудно контролируемыми.

Кроме того, законопроект предусматривает введение пограничного контроля и проверок при импорте определённых категорий товаров, которые могут способствовать проникновению инвазивных видов. В случае выявления таких организмов власти смогут применять меры по их уничтожению, изоляции или ограничению распространения.

Министерство подчёркивает, что благодаря этому закону Молдова укрепляет свою способность защищать биоразнообразие, природные экосистемы и здоровье населения.

Источник
ipn
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