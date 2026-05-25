theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
25 Мая 2026, 15:30
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Россия в преддверии парламентских выборов в Армении запретила импорт минералки и коньяка

Россия неоднократно под разными предлогами вводила ограничения на импорт продукции из стран, с которыми у нее ухудшались отношения.

Россия в преддверии парламентских выборов в Армении запретила импорт минералки и коньяка.
Россия в преддверии парламентских выборов в Армении запретила импорт минералки и коньяка.

Действующего премьера Армении Никола Пашиняна власти РФ неоднократно критиковали за прозападный, по их мнению, курса, передает meduza.io

На 7 июня в Армении намечены парламентские выборы. Власти РФ требуют допустить к ним главу российской промышленно-строительной группы «Ташир», бизнесмена Самвела Карапетяна, который сейчас находится под домашним арестом. 

Россия уже запретила поставки из Армении цветов, минеральной воды и алкогольных напитков трех производителей. Под запрет, по словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, также могут попасть армянские овощи и фрукты. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, комментируя запреты, заявил, что такое бывало и ранее. 

Он надеется, что Армении и России «удастся конструктивно обсудить ситуацию и найти правильные решения».

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте