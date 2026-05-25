Россия в преддверии парламентских выборов в Армении запретила импорт минералки и коньяка.

Действующего премьера Армении Никола Пашиняна власти РФ неоднократно критиковали за прозападный, по их мнению, курса, передает meduza.io

На 7 июня в Армении намечены парламентские выборы. Власти РФ требуют допустить к ним главу российской промышленно-строительной группы «Ташир», бизнесмена Самвела Карапетяна, который сейчас находится под домашним арестом.

Россия уже запретила поставки из Армении цветов, минеральной воды и алкогольных напитков трех производителей. Под запрет, по словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, также могут попасть армянские овощи и фрукты. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, комментируя запреты, заявил, что такое бывало и ранее.

Он надеется, что Армении и России «удастся конструктивно обсудить ситуацию и найти правильные решения».