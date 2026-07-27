В Молдове введут европейские правила признания квалификации врачей и фармацевтов

Правительство одобрило законопроект, который меняет систему признания профессиональной квалификации врачей и фармацевтов, приводя ее в соответствие с законодательством Евросоюза.

Документ вводит единые европейские подходы к признанию дипломов, а также полностью перестраивает порядок допуска специалистов к медицинской практике, пишет logos-pres.md

Одно из нововведений касается признания квалификаций граждан стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Для врачей, стоматологов, фармацевтов, медсестер общего профиля и акушерок предлагается применять процедуру автоматического признания квалификации. Для остальных медицинских специальностей сохранится общий порядок, который при необходимости предусматривает испытательный срок.

Законопроект также меняет систему сертификации врачей. Вместо действующей модели предлагается ввести три вида сертификации: первичную — для допуска к профессии, периодическую — для продления права на практику и внеочередную — для специалистов, которые возвращаются к работе после длительного перерыва или иных ограничений.

Согласно документу, в систему вводится национальная профессиональная карта. Она заменит существующие разрешительные документы, станет единым подтверждением права на медицинскую практику и будет выдаваться сроком на пять лет. Все сведения о ее владельцах внесут в единый реестр сертифицированных специалистов. Документ будет платным, при этом методику расчета тарифов позднее утвердит правительство.

Новые правила будут действовать для всех медицинских и фармацевтических работников как государственных, так и частных учреждений.

В новой системе ключевую роль получит Национальный совет по оценке и аккредитации в здравоохранении (CNEAS). Именно он будет признавать профессиональные квалификации, проводить сертификацию, выдавать документы и взаимодействовать с европейскими структурами. Для этого в составе совета создадут специализированное подразделение.

По расчетам властей, его содержание обойдется примерно в 2,2 млн леев в год. Дополнительно в 2026–2028 годах потребуется около 11,2 млн леев на цифровизацию процессов, обучение сотрудников и создание новой системы сертификации.

Законопроект вынесен на общественные обсуждения, после чего его рассмотрит парламент.