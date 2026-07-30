В Молдове впервые создадут единый цифровой реестр спорта.

В Молдове впервые появится цифровой реестр спорта для борьбы с бюрократией. Новая единая платформа объединит информацию обо всех спортсменах, тренерах, судьях, федерациях и клубах республики.

До сих пор данные в спортивной сфере велись разрозненно через местные ведомства. Это усложняло сбор статистики и контроль достижений. Новый регистр решит эту проблему за счет интеграции с государственными электронными сервисами MPass и MConnect. Это позволит полностью отказаться от бумажной волокиты и исключить дублирование информации, пишет rupor.md

«Цифровизация означает меньше бюрократии для спортивных организаций и большую эффективность в использовании государственных ресурсов», — подчеркнул министр образования и исследований Дан Перчун.

Система обеспечит прозрачное управление сектором и строгую защиту персональных данных. Доступ к информации будет разделен по уровням секретности в зависимости от роли пользователя.