Ученые: Люди, родившиеся в 1990-х, могут стареть биологически быстрее предыдущих поколений.

Ученые обнаружили, что у людей, родившихся в 1990-е годы, биологический возраст нередко оказывается выше ожидаемого для их паспортного возраста.

Исследователи считают, что на этот процесс могут влиять современные условия жизни, питание, низкая физическая активность и другие факторы окружающей среды, передает bb.lv

Несмотря на то что средняя продолжительность жизни продолжает увеличиваться, современные поколения могут сталкиваться с другой проблемой — ускоренным биологическим старением. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале Nature.

Ученые выяснили, что у людей, родившихся в 1990-х годах, биологический возраст чаще оказывается выше хронологического по сравнению с теми, кто появился на свет в 1960-е годы.

Что показало исследование

Исследователи из Вашингтонского университета проанализировали медицинские данные почти 160 тысяч участников британского проекта UK Biobank, сообщает издание Focus.

Специалисты сравнили паспортный возраст добровольцев с их биологическим возрастом, который рассчитывался по различным медицинским показателям. Чем больше разница между этими значениями, тем сильнее выражено так называемое ускоренное биологическое старение.

По словам авторов работы, именно этот показатель может быть связан с более высоким риском развития некоторых хронических заболеваний, включая отдельные виды онкологических заболеваний.

Результаты оказались весьма показательными.

У людей, родившихся в период с 1990 по 1999 год (миллениалы и представители поколения Z), разрыв между биологическим и хронологическим возрастом оказался на 92% выше, чем у участников исследования, родившихся в 1965–1969 годах. Иными словами, в одинаковом возрасте организм более молодых участников выглядел «старше» по исследуемым биомаркерам.

Кроме того, исследование показало, что и у людей, родившихся в 1965–1974 годах, признаки ускоренного биологического старения выражены сильнее, чем у поколения начала 1950-х годов.

Авторы также отметили, что у мужчин различие между биологическим и паспортным возрастом оказалось более выраженным, чем у женщин.

Связь с риском заболеваний

Исследователи обнаружили статистические связи между ускоренным старением различных тканей организма и риском некоторых видов рака.

Так, ускоренное старение иммунной системы ассоциировалось с повышенным риском рака легких, а ускоренное старение жировой ткани — с более высоким риском колоректального рака.

По данным исследования, у людей, родившихся в 1990-х годах, риск развития рака толстой кишки оказался как минимум в четыре раза выше, чем у представителей поколения 1960-х.

При этом ученые отдельно подчеркивают: речь идет именно о статистической взаимосвязи, а не о прямой причинно-следственной зависимости. Исследование не означает, что все люди, родившиеся после 1990 года, неизбежно будут стареть быстрее или столкнутся с онкологическими заболеваниями.

«У нас пока нет однозначного ответа, почему это происходит. Но подобные исследования помогают лучше понять, каким образом современная среда, питание, гиподинамия и другие факторы влияют на процессы старения организма. Кроме того, работа подтверждает тенденцию к росту числа онкологических заболеваний среди молодых людей», — отмечают авторы исследования.

Можно ли замедлить биологическое старение?

По мнению ученых, возраст организма зависит не только от генетики или года рождения. Существенную роль играет образ жизни, а значит, многие факторы человек способен изменить самостоятельно.

Одним из важнейших показателей долголетия специалисты называют кардиореспираторную выносливость — способность сердца, легких и сосудистой системы эффективно снабжать организм кислородом. Для ее поддержания рекомендуется сочетать регулярные аэробные нагрузки — ходьбу, бег, плавание или велосипедные прогулки — с силовыми тренировками не менее двух раз в неделю.

Еще один важный фактор — тренировка равновесия. Простые упражнения, такие как стойка на одной ноге, ходьба по воображаемой линии, занятия йогой или тайцзи, помогают сохранять координацию и снижают риск падений в будущем.

Не менее серьезной проблемой исследователи называют малоподвижный образ жизни. Даже короткая пятиминутная прогулка каждый час помогает частично компенсировать вред длительного сидения, которое специалисты все чаще называют «новым курением».

Авторы исследования подчеркивают, что биологическое старение — не приговор и не неизбежное следствие года рождения. Хотя современный образ жизни может ускорять возрастные изменения в организме, регулярная физическая активность, сбалансированное питание и снижение времени, проводимого сидя, способны положительно влиять на здоровье. Главное — начинать заботиться о своем организме задолго до появления первых признаков заболеваний.