theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
31 Мая 2026, 16:30
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

СИБ пересматривает тарифы на услуги специальной курьерской связи

Правительство планирует изменить тарифы на услуги специальной курьерской связи с 1 января 2027 года, согласно проекту, разработанному Службой информации и безопасности (СИБ).

СИБ пересматривает тарифы на услуги специальной курьерской связи.
СИБ пересматривает тарифы на услуги специальной курьерской связи.

Документ предусматривает отмену избыточного тарифа за выезд автомобиля к отправителю на расстояние до 5 км, передает logos-pres.md

В то же время проект вводит четкие тарифные уточнения для срочных доставок за пределами столицы. Так, за срочный выезд специального курьера к отправителю или получателю за пределы муниципия Кишинев будет взиматься дополнительная плата в размере 5 леев за каждый пройденный километр. 

Аналогичный тариф в 5 леев за километр будет применяться и в районах страны при отклонении от установленного маршрута более чем на 5 км. Что касается международной корреспонденции, нормативно-правовой акт подтверждает, что все сопутствующие расходы — включая транспорт, суточные и проживание курьера — полностью ложатся на плечи отправителя, к которым добавляются тарифы, применяемые для стран СНГ. 

Согласно пояснительной записке, данные изменения призваны создать справедливую систему тарификации, которая позволит покрыть реальные затраты, понесенные Бюро специальной курьерской связи при выполнении своих функций.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте