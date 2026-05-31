СИБ пересматривает тарифы на услуги специальной курьерской связи.

Документ предусматривает отмену избыточного тарифа за выезд автомобиля к отправителю на расстояние до 5 км, передает logos-pres.md

В то же время проект вводит четкие тарифные уточнения для срочных доставок за пределами столицы. Так, за срочный выезд специального курьера к отправителю или получателю за пределы муниципия Кишинев будет взиматься дополнительная плата в размере 5 леев за каждый пройденный километр.

Аналогичный тариф в 5 леев за километр будет применяться и в районах страны при отклонении от установленного маршрута более чем на 5 км. Что касается международной корреспонденции, нормативно-правовой акт подтверждает, что все сопутствующие расходы — включая транспорт, суточные и проживание курьера — полностью ложатся на плечи отправителя, к которым добавляются тарифы, применяемые для стран СНГ.

Согласно пояснительной записке, данные изменения призваны создать справедливую систему тарификации, которая позволит покрыть реальные затраты, понесенные Бюро специальной курьерской связи при выполнении своих функций.