21 Сентября 2026, 11:44
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В Молдове стоимость литра дизеля продолжает бить рекорды.
В Молдове стоимость литра дизеля продолжает бить рекорды
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 22 сентября.
По данным НАРЭ, дизельное топливо на выходных подорожает на 41 бан - до 36 леев 52 банов.
Дорожает и бензин. Максимальная стоимость 95-го бензина установлена на уровне 33,99 лея за литр — на 19 банов дороже предыдущего тарифа.
Напомним, директор НАРЭ Алексей Таран считает, что в нынешних условиях на международном рынке цена дизельного топлива в Молдове не должна достигнуть 40 леев за литр, хотя в ближайшие дни возможно дальнейшее повышение.