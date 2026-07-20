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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 18:36
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В Молдове стартовали очередные учения по подготовке резерва Вооруженных сил

Министерство обороны сообщает, что в течение пяти дней резервисты пройдут административную и практическую подготовку, обновят военные знания и навыки.

В Молдове стартовали очередные учения по подготовке резерва Вооруженных сил.
В Молдове стартовали очередные учения по подготовке резерва Вооруженных сил.

В понедельник, 20 июля, в Мотопехотной бригаде «Штефан чел Маре» начался новый этап подготовки резервистов Вооруженных сил Республики Молдова, передает rupor.md

После завершения административной части участники в течение четырех дней будут проходить практические занятия и повторять основные элементы военной подготовки.

Учения являются частью ежегодной программы подготовки, утвержденной Министерством обороны. Мероприятия проходят в нескольких учебных центрах страны, а резервисты были вызваны на сборы на основании приказов, изданных территориальными военными центрами.

В Министерстве обороны уточнили, что продолжительность нынешних учений составляет пять дней.

Первый в этом году цикл подготовки резерва Вооруженных сил прошел с 13 по 17 июля. Подобные мероприятия организуются регулярно в соответствии с ежегодным планом подготовки и не связаны с текущей ситуацией безопасности в регионе.

Также аналогичные учения проводились в 2025 году — в апреле, мае и ноябре.

Источник
rupor.md logorupor
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