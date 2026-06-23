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jurnal.md logojurnal
23 Июня 2026, 13:31
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В Молдове стартовала спецоперация «Проблесковый маячок»

С 23 по 26 июня дорожная полиция проводит операцию Girofar («Проблесковый маячок»). В эти дни патрульные экипажи будут проверять, уступают ли водители дорогу спецтранспорту с включёнными проблесковыми маячками и сиренами.

В Молдове стартовала спецоперация «Проблесковый маячок».
В Молдове стартовала спецоперация «Проблесковый маячок».

По данным Национального инспектората общественной безопасности, в рамках рейда патрульные экипажи усилят контроль за дорожным движением и будут фиксировать нарушения, связанные с отказом уступить дорогу автомобилям экстренных служб, выполняющим служебные задачи, пишет jurnal.md

Основная цель операции — повышение дисциплины водителей и снижение аварийности на дорогах страны.

Полиция напоминает: при приближении автомобиля с включёнными спецсигналами водители обязаны уступить дорогу и обеспечить ему безопасный проезд. Нарушителям грозит административная ответственность.

Источник
jurnal.md logojurnal
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