В Молдове стартовала спецоперация «Проблесковый маячок».

С 23 по 26 июня дорожная полиция проводит операцию Girofar («Проблесковый маячок»). В эти дни патрульные экипажи будут проверять, уступают ли водители дорогу спецтранспорту с включёнными проблесковыми маячками и сиренами.

По данным Национального инспектората общественной безопасности, в рамках рейда патрульные экипажи усилят контроль за дорожным движением и будут фиксировать нарушения, связанные с отказом уступить дорогу автомобилям экстренных служб, выполняющим служебные задачи, пишет jurnal.md

Основная цель операции — повышение дисциплины водителей и снижение аварийности на дорогах страны.

Полиция напоминает: при приближении автомобиля с включёнными спецсигналами водители обязаны уступить дорогу и обеспечить ему безопасный проезд. Нарушителям грозит административная ответственность.