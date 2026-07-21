В Молдове создадут первые «Дома женщины» для жертв домашнего насилия.

В Молдове появится новый формат поддержки женщин, пострадавших от домашнего насилия. Первые два центра переходного проживания «Дом женщины» (Casa Femeii) планируется открыть в районах Кагул и Штефан-Водэ.

Новый сервис станет промежуточным звеном между кризисными центрами временного размещения и самостоятельной жизнью. Если сегодня женщины могут находиться в специализированных центрах до шести месяцев, то после окончания этого срока многие сталкиваются с отсутствием жилья и стабильного дохода, пишет logos-pres.md

Проект «Дом женщины» предусматривает предоставление переходного жилья на более длительный период, а также комплексную поддержку — помощь в трудоустройстве, профессиональном обучении, психологическое и юридическое сопровождение.

Предполагается, что это позволит женщинам восстановить финансовую самостоятельность и избежать возвращения к агрессору из-за отсутствия альтернатив.

Первые объекты появятся в Кагуле и Штефан-Водэ

Первые два объекта будут созданы в районах Кагул и Штефан-Водэ. Генеральный директор Национального агентства по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (ANPCV) Виорика Цымбаларь в ходе рабочей поездки ознакомилась с объектами, которые предстоит реконструировать, и обсудила реализацию проекта с представителями местных властей.

В Кагуле для нового центра выделено здание площадью около 500 кв. м, которое планируется полностью модернизировать с повышением энергоэффективности. В двух будущих центрах оборудуют несколько десятков переходных квартир для женщин и их детей.

В августе представители местных органов власти Кагульского и Штефан-Водского районов посетят Яссы (Румыния), где ознакомятся с опытом работы аналогичных служб. Румынская модель станет одним из ориентиров при создании новой системы поддержки в Молдове.

Как отмечают в ANPCV, создание «Домов женщины» также соответствует рекомендациям экспертной группы GREVIO по реализации положений Стамбульской конвенции, предусматривающим развитие долгосрочных механизмов поддержки пострадавших от насилия.

Строительные работы планируется начать осенью 2026 года. После завершения реконструкции новые центры смогут принимать первых получателей услуг.

Проект развития службы «Дом женщины» реализуется в Молдове при поддержке Всемирного банка, посольства Японии, Делегации ЕС, Gender-Centru и Общественной ассоциации Ave copii.