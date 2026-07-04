Седокова о жизни с латвийским баскетболистом Тиммой: Я - жертва домашнего насилия.

В день рождения покойного Яниса Тиммы (2 июля спортсмену исполнилось бы 34 года) 43-летняя Анна Седокова шокировала интернет-пользователей жуткими признаниями о браке с баскетболистом.

Напомним, что Тимма свел счеты с жизнью в декабре 2024 года после того, как Седокова подала на развод. Незадолго до этого спортсмен угрожал жене суицидом, если она не вернется. А сегодня Анна впервые рассказала, что Янис ее избивал, передает bb.lv

«Да, я типичная жертва домашнего насилия. Да, я бесконечно люблю и буду любить его всегда. Да, он самый лучший из мужчин до сих пор, потому что память не сохраняет плохого. Потому что каждый раз утром он самый лучший. Ты с синяком. А он самый лучший», — призналась Седокова.

Вспомнила певица и конкретные случаи агрессии Яниса, которую она связывает с тем, что в детстве отец спортсмена у него на глазах избивал мать.

«Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил. Так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это все прятать. Главное, чтобы дети не заметили. Потом он просил тысячу раз прощения… Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — откровенно призналась звезда.

По словам Анны, Тимма бросался на нее даже с ножом. После каждого приступа он просил прощения и обещал, что такого больше не повторится… до нового припадка.

«Я давала много шансов, я все прощала, но я больше не могу. Не могу жить в насилии эмоциональном и физическом… И меньше всего я хотела вмешивать в это прессу и знакомых. Я боялась. Да, мне страшен двухметровый мужик с очень сильным ударом… Он каждый раз клянётся, что проработает свою агрессию и больше этого никогда не повторится, что он найдет команду и работу», — поделилась с фолловерами Седокова.

Однако, у многих пользователей Сети возник вопрос: почему певица рассказала об этом сейчас? Возможно, ее откровения связаны с тем, что 13 июля состоится очередной суд по разделу имущества покойного Тиммы? Напомним, что при жизни Янис приобрел пять квартир в Москве, которые переписал на Седокову. Об этом сообщали адвокаты семьи Тиммы. При этом, у баскетболиста остался маленький сын Кристианс от первого брака, который не получил ничего… 25 июня мальчик отметил восьмой день рождения.

«Если ты такая набожная, то почему отнимаешь у сына и его родителей имущество?» — такой вопрос задали Седоковой в соцсетях.

«У сына имеется шикарная квартира, которую он оставил при разводе. У сына имеется машина BMW. У сына имеется новый папа много лет, которого он называет папой. А с Янисом ему запрещали общаться. Я тут при чем?» — не сдержалась Анна.

Прокомментировала певица и ситуацию с имуществом.

«Это мое личное имущество. Никогда ни одной секундой оно не было совместным. Ипотека оформлена на меня. Каждая выплата с моего счета. Каждую копейку заработала я… Скажите, какое отношение бывшая жена и родственники имеют к ипотеке, которую я лично по документам выплачивала годы?» — ответила Седокова.

Однако, не совсем понятно, о какой недвижимости упоминала звезда. Ведь юристы семьи Тиммы (Катя Гордон и Маргарита Гаврилова) сообщали о том, что при жизни Янис приобрел пять квартир, которые были реализованы в браке. И на что пошли деньги от продаж, тоже неясно, пишут российские СМИ.