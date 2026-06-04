В Молдове с 2027 года напитки в упаковке подорожают минимум на 2 лея

Граждане смогут получать по 2 лея за каждую возвращенную упаковку из металла, пластика или стекла.

В крупных магазинах будут установлены тароматы, которые в автоматическим режиме будут принимать эту маркированную упаковку и выдавать за неё деньги. В небольших магазинчиках приём и возврат денег будет осуществляться вручную.

Если впоследствии появятся предложения увеличить или уменьшить размер залога, этот вопрос можно будет пересмотреть, заявили в Министре окружающей среды.

Общественная ассоциация ECO-RET Moldova назначена администратором национальной залоговой системы сбора и переработки упаковки в Молдове,

Группа крупных компаний и сетей (Moldreturo, Kaufland, Moldretail Group и Coca-Cola) направила совместное письмо в адрес правительства, Минэкологии, Минэкономики и внешних партнеров (включая посольства США, Румынии и делегацию ЕС). Авторы выразили "глубокое несогласие" с решением о назначении администратора.

Подписавшиеся заявляют, что конкурс прошёл с нарушением принципов прозрачности и равенства, указывая на отсутствие доступа к критериям оценки, методологии начисления баллов, составу комиссии и протоколам заседаний. Они потребовали предоставить полный административный акт с обоснованием решения. Также у компаний возникли вопросы относительно применения критерия отбора, касающегося владения не менее чем тремя пятыми от общего объёма рынка, который считается одним из ключевых в процессе отбора.

4 мая Государственная канцелярия поручила Министерству окружающей среды и Министерству экономического развития изучить это коллективное обращение компаний.