В Молдове с 2027 года введут денежный возврат за сдачу пустых бутылок и банок.

Новый механизм сбора и переработки пластика, стекла и металла начнет полноценно работать в 2027 году, передает rupor.md

Система устроена так: при покупке напитка потребитель оплачивает небольшую сумму в качестве залога, а при возврате пустой тары получает эти деньги обратно. Это должно стимулировать людей не выбрасывать упаковку, а сдавать ее на переработку, что сократит количество мусора на свалках. Администратор системы будет отвечать за всю логистику и взаимодействие между производителями, магазинами и перерабатывающими заводами.

Проект не требует бюджетных средств. Все расходы на работу системы покроют сами производители и импортеры в рамках принципа расширенной ответственности за переработку своей продукции. Подобная практика уже показала высокие результаты в Европе: в Германии возвращают до 98% тары, в Литве — около 90%, а в соседней Румынии за несколько лет уровень сбора вырос до 83%.