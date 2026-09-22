theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
22 Сентября 2026, 19:12
2 921
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове режим акцизов намерены гармонизировать с нормами Евросоюза

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в раздел IV Налогового кодекса, разработанный Министерством финансов с целью транспонирования 6 нормативных актов ЕС и реорганизации нацсистемы гармонизированных акцизов.

В Молдове режим акцизов намерены гармонизировать с нормами Евросоюза.
В Молдове режим акцизов намерены гармонизировать с нормами Евросоюза.

Предусматривается введение интегрированной электронной системы для перемещения акцизных товаров между государствами-членами ЕС, передает logos-pres.md

Документ полностью обновляет раздел и приводит правила взимания акцизов в соответствие с законодательством Евросоюза. Раздел после вступления Молдовы в ЕС войдет в силу под новым названием «Гармонизированные акцизные сборы».

Документ предусматривает ряд новых правил и определений, которые будут применяться для администрирования акцизов. В целом оно будет упрощено. Разработана статья о нарушениях, возникающих при перемещении подакцизных товаров. Прописаны уточнения о том, где компания обязана оплатить акциз в таких случаях.

Основные изменения касаются реорганизации режима налогового склада с установлением четких условий выдачи разрешений, внедрения электронной системы отслеживания перемещения акцизных товаров в режиме приостановления уплаты акциза, обновление режима фискальной маркировки алкогольной продукции и продукции из переработанного табака с уточнением обязанностей и процедур маркировки.

В то же время ставки акцизов, предусмотренные в приложении, подлежат корректировке до вступления в силу настоящего закона. Их обновление будет осуществляться, исходя из графика ставок акцизов, действующего до вступления Молдовы в ЕС.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте