В Молдове режим акцизов намерены гармонизировать с нормами Евросоюза.

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в раздел IV Налогового кодекса, разработанный Министерством финансов с целью транспонирования 6 нормативных актов ЕС и реорганизации нацсистемы гармонизированных акцизов.

Предусматривается введение интегрированной электронной системы для перемещения акцизных товаров между государствами-членами ЕС, передает logos-pres.md

Документ полностью обновляет раздел и приводит правила взимания акцизов в соответствие с законодательством Евросоюза. Раздел после вступления Молдовы в ЕС войдет в силу под новым названием «Гармонизированные акцизные сборы».

Документ предусматривает ряд новых правил и определений, которые будут применяться для администрирования акцизов. В целом оно будет упрощено. Разработана статья о нарушениях, возникающих при перемещении подакцизных товаров. Прописаны уточнения о том, где компания обязана оплатить акциз в таких случаях.

Основные изменения касаются реорганизации режима налогового склада с установлением четких условий выдачи разрешений, внедрения электронной системы отслеживания перемещения акцизных товаров в режиме приостановления уплаты акциза, обновление режима фискальной маркировки алкогольной продукции и продукции из переработанного табака с уточнением обязанностей и процедур маркировки.

В то же время ставки акцизов, предусмотренные в приложении, подлежат корректировке до вступления в силу настоящего закона. Их обновление будет осуществляться, исходя из графика ставок акцизов, действующего до вступления Молдовы в ЕС.