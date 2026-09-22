Молдова получила новых собак-детекторов при поддержке ЕС.

Возможности кинологических подразделений Пограничной полиции Молдовы усилили благодаря новым служебным собакам, приобретенным при поддержке Европейского союза.

Их навыки продемонстрировали 22 сентября в ходе практических учений в Международном аэропорту Кишинева, передает rupor.md

Демонстрация состоялась во время визита Питера Вагнера, директора и руководителя Службы инструментов внешней политики Европейской комиссии (FPI). В рамках мероприятия специально обученные собаки-детекторы выполнили упражнения, связанные с задачами пограничного контроля.

Собаки были приобретены в рамках проекта «EU4Moldova: Устойчивая Молдова — безопасное государство, сильные сообщества», который финансируется Европейским союзом и реализуется организацией Solidarity Fund PL в Молдове.

В рамках проекта Пограничная полиция, Таможенная служба и Генеральный инспекторат полиции получили по две собаки-детектора. Их кинологи также прошли специализированную подготовку для эффективного использования животных во время выполнения служебных задач.

Во время практической демонстрации кинологические команды Пограничной полиции показали упражнения, соответствующие реальным задачам на государственной границе. Участники продемонстрировали уровень подготовки собак и их проводников, а также возможности использования этих ресурсов в оперативной работе.

Кинологические команды являются важной частью системы пограничного контроля. Они помогают при проверке и надзоре за государственной границей, а также при предотвращении и выявлении незаконной деятельности.

Власти отмечают, что приобретение собак-детекторов и специализированное обучение кинологов укрепляют оперативные возможности Пограничной полиции и способствуют взаимодействию с Таможенной службой и Генеральным инспекторатом полиции.

Поддержка Европейского союза направлена на развитие институциональных и оперативных возможностей молдавских государственных структур и укрепление безопасности государственной границы.