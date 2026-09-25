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rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 13:12
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В Молдове представили новый образец паспорта: свыше 100 защитных элементов

В Агентстве государственных услуг (ASP) официально презентовали новый образец паспорта гражданина Республики Молдова. Документ получил более 100 новейших защитных элементов.

В Молдове представили новый образец паспорта с более чем 100 защитными элементами.
В Молдове представили новый образец паспорта с более чем 100 защитными элементами.

Как сообщил директор ASP Мирча Ешану, визуальная концепция документа была полностью переработана. Каждая страница паспорта теперь обладает уникальным графическим оформлением, объединенным общей темой экологии и охраны окружающей среды, пишет rupor.md

"Это самый технологичный документ, когда-либо выпускавшийся ASP", — отметил Ешану.

Паспорта нового поколения оснащены защищенным электронным чипом с биометрическими данными владельца (включая фотографию и отпечатки пальцев). Новые проездные документы призваны предотвратить подделки, защитить персональные данные и соответствовать европейским стандартам.

Переход на обновленные образцы начнется после исчерпания запасов старых бланков, но не позднее 31 декабря 2026 года. Ранее выданные документы останутся действительными до истечения их срока. Из-за повышения стоимости материалов с 15 октября оформление паспорта подорожает с 650 до 790 леев — срок введения новых тарифов перенесли на две недели из-за избытка старых бланков и более низкого, чем планировалось, спроса.

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Источник
rupor.md logorupor
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