В Молдове представили новый образец паспорта: свыше 100 защитных элементов

В Агентстве государственных услуг (ASP) официально презентовали новый образец паспорта гражданина Республики Молдова. Документ получил более 100 новейших защитных элементов.

Как сообщил директор ASP Мирча Ешану, визуальная концепция документа была полностью переработана. Каждая страница паспорта теперь обладает уникальным графическим оформлением, объединенным общей темой экологии и охраны окружающей среды, пишет rupor.md

"Это самый технологичный документ, когда-либо выпускавшийся ASP", — отметил Ешану.

Паспорта нового поколения оснащены защищенным электронным чипом с биометрическими данными владельца (включая фотографию и отпечатки пальцев). Новые проездные документы призваны предотвратить подделки, защитить персональные данные и соответствовать европейским стандартам.

Переход на обновленные образцы начнется после исчерпания запасов старых бланков, но не позднее 31 декабря 2026 года. Ранее выданные документы останутся действительными до истечения их срока. Из-за повышения стоимости материалов с 15 октября оформление паспорта подорожает с 650 до 790 леев — срок введения новых тарифов перенесли на две недели из-за избытка старых бланков и более низкого, чем планировалось, спроса.