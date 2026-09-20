Всего три человека в мире могут путешествовать за границу без паспорта.

Каждому путешественнику на планете нужен действующий загранпаспорт, чтобы легально отправиться в другую страну.

Из этого правила есть только три исключения: король Соединённого королевства Карл III, а также японский император Нарухито и императрица Масако, передает bild.de

По данным svgTRAVELBOOK, британский монарх получил привилегию путешествовать без паспорта по наследству — после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. На официальном сайте королевской семьи говорится: «Для поездок за границу монарху не требуется британский паспорт».

Вместо обычного паспорта Карлу III выдаётся специальный документ. В нём содержится просьба беспрепятственно пропустить его владельца и предоставить ему защиту и поддержку. Все остальные члены британской королевской семьи имеют обычные паспорта.

Император Японии Нарухито и императрица Масако тоже пользуются особым статусом. Как пишет портал Asienspiegel, ещё в 1971 году правительство решило, что выдавать императору или императрице паспорт «крайне неуместно». Там также объясняется, что для их величеств было бы «крайне неподобающе» проходить въездные процедуры как обычным гражданам. Вместо паспорта у них есть соответствующий министерский документ.

Однако министерство иностранных дел Японии должно своевременно уведомить страну назначения о визите. Для остальных членов японской императорской семьи это исключение не действует: они путешествуют с дипломатическими паспортами.

Паспорт для путешествий за границу нужен даже Папе Римскому. Он путешествует с обычными удостоверяющими документами государства Ватикан или страны своего гражданства.