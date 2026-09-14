Паспорт Молдовы занял 79-е место в мировом рейтинге свободы путешествий.

Паспорт Республики Молдова занимает 79-е место в мировом рейтинге свободы путешествий в 2026 году. Индекс мобильности составляет 122 балла, а показатель глобальной доступности — 61,6%, согласно данным международного рейтинга.

Как говорится в отчете, граждане Молдовы могут путешествовать без визы в 74 направления. Еще в 42 направлениях предусмотрена виза по прибытии или другие упрощенные процедуры въезда, а в шесть можно попасть с электронной авторизацией на поездку. Для 76 направлений визу необходимо получить заранее, передает stiri.md

В индекс мобильности входят все формы упрощенного доступа. В число 42 направлений включены не только визы по прибытии, но и различные электронные процедуры. В частности, электронную визу (e-Visa) можно оформить для поездок в Индию, Катар, Вьетнам и Иорданию, а для Кабо-Верде действует система EASE.

Европа — регион с наибольшей свободой путешествий

Самый высокий показатель доступности для владельцев молдавского паспорта отмечается в Европе — 93,5%. Без визы граждане Молдовы могут въезжать в 43 европейских направления.

Для поездок в Великобританию, Ирландию и Косово необходима виза. Во многие другие страны, включая Германию, Францию, Италию, Испанию и Румынию, можно въезжать на срок до 90 дней.

В Центральной Азии показатель доступности составляет 80%. Граждане Молдовы могут посещать без визы Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, тогда как для Туркменистана требуется виза.

В других регионах показатель доступности составляет 68,8% в Карибском бассейне, 58,8% на Ближнем Востоке, 58,3% в Южной Америке, 54% в Азии, 53,7% в Африке, 52,2% в Северной Америке, 50% в странах Персидского залива и 35,7% в Океании.

Шесть направлений доступны с электронной авторизацией

Электронная авторизация на поездку предусмотрена для Кот-д’Ивуара, Кении, Сент-Китса и Невиса, Сейшельских Островов, Шри-Ланки и Израиля.

В некоторых случаях требуются дополнительные формальности. Например, при поездке в Малайзию на срок до 30 дней необходимо заполнить карту прибытия, а для Суринама оформить туристическую карту на 90 дней. Для Кот-д’Ивуара требуется предварительная регистрация, а для Сейшельских Островов — туристическая регистрация.

В отчете также отмечаются различия между условиями въезда для граждан Молдовы и граждан других стран, посещающих Республику Молдова.

Так, владельцы паспортов США, Великобритании, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии могут въезжать в Молдову без визы, с электронной авторизацией или по другим упрощенным процедурам. При этом гражданам Молдовы для поездок в эти страны необходима виза.

Есть и обратные примеры. Гражданам Индии, Кении, Шри-Ланки, Омана, Иордании, Вьетнама, Руанды, Туниса и Замбии необходима виза для въезда в Молдову, тогда как молдавские граждане могут посещать эти страны без визы, с электронной авторизацией или по упрощенным процедурам.

В других рейтингах, представленных в отчете, Молдова занимает 80-е место из 199 по доступности страны для иностранных паспортов, 47-е место среди 57 государств — участников ОБСЕ и 77-е место среди 159 членов Всемирной торговой организации.