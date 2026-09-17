В Молдове планируют создать институционализированные программы обучения родителей.

Власти предлагают создать институционализированные программы родительского обучения, чтобы поддерживать уязвимые семьи и предотвращать разлучение детей с родителями. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Наталья Плугару.

По словам министра, эти меры будут включены в Европейскую гарантию для детей, которую планируется утвердить до конца года, сообщает ipn.md

Среди факторов, которые могут повышать риск разлучения ребёнка с семьёй, министр назвала бедность, проблемы с психическим здоровьем и растущие трудности, с которыми родители сталкиваются при воспитании детей. Наталья Плугару подчеркнула, что по мере продвижения процесса деинституционализации детей и их возвращения в семьи необходимо укреплять меры по предотвращению разлучения, предусмотренные Европейской гарантией для детей.

В этом контексте власти намерены оказывать финансовую поддержку уязвимым семьям. Министр подчеркнула, что государство должно гарантировать такую поддержку и обеспечить родителям доступ к программам родительского обучения, чтобы ситуации риска можно было предотвращать ещё до того, как возникнет необходимость разлучать ребёнка с семьёй.

Наталья Плугару выступила за институционализацию программ родительского обучения. Она отметила, что эти программы должны адаптироваться к потребностям различных категорий получателей помощи. Министр подчеркнула необходимость целевых мер поддержки для семей с детьми с ограниченными возможностями, а также для семей, где существуют проблемы, связанные с употреблением алкоголя.

В прошлом году в учреждениях интернатного типа находились 316 детей, в том числе дети с инвалидностью. Более тысячи детей находятся под опекой профессиональных приёмных родителей — людей, которые временно принимают в свою семью ребёнка, находящегося в ситуации риска, а также помогают ему вернуться в свою биологическую или расширенную семью.