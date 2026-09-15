Родители в Молдове смогут пожаловаться онлайн на плохие учебники.

Министерство образования и исследований запустило онлайн-форму для жалоб на поврежденные или непригодные школьные учебники.

Как сообщает ведомство, подать заявку можно до 30 сентября 2026 года, передает rupor.md

Новый инструмент предназначен для тех случаев, когда родители уже обращались в учебное заведение за заменой книги, но проблема осталась нерешенной. По информации министерства, поступившие обращения рассмотрит Специальный фонд учебников, и если запрос окажется обоснованным, необходимые экземпляры передадут в школу через районные или муниципальные управления образования.

В ведомстве пояснили стандартный процесс замены: сначала школа сама определяет нехватку и сообщает в управление. Дефицит покрывают за счет перераспределения книг между учреждениями одного района или муниципия. Если найти нужные издания на месте не удается, запрос направляют в Специальный фонд учебников, который проверяет запасы в других регионах и на национальном складе «Молд-Дидактика». Книги выдают из резерва или переносят из населенных пунктов, где есть избыток, а межрайонные перераспределения утверждаются приказом министра.

По официальным данным, в 2025–2026 учебном году по запросам школ уже перераспределили около 16 000 учебников, а еще около 3 500 экземпляров выдали в конце августа и первые дни сентября. Всего за 2023–2026 годы в стране напечатали свыше 2,5 миллиона книг, почти 60% используемых изданий выпустили за последние три года, а средний возраст учебной литературы составляет 3,9 года. Кроме того, с внедрением новой учебной программы начиная с 2027 года библиотечный фонд будет постепенно обновляться по новым стандартам качества.

Ранее, в начале месяца, родители в Молдове пожаловались на порванные, грязные и ветхие учебники, выданные детям к началу учебного года. Министерство потребовало от местных органов образования предоставить отчеты об обеспеченности школьников книгами. Тогда выяснилось, что Управление образования, молодежи и спорта Кишинева в первые дни сентября не информировало Специальный фонд об отсутствии книг или необходимости замены испорченных изданий, хотя профильное ведомство собирало отчеты с мест. На фоне этих проблем министерство пообещало до конца сентября собрать данные о свободных книгах в регионах и до 15 октября полностью заменить сильно изношенные экземпляры.