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rupor.md logorupor
15 Сентября 2026, 18:14
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Родители в Молдове смогут пожаловаться онлайн на плохие учебники

Министерство образования и исследований запустило онлайн-форму для жалоб на поврежденные или непригодные школьные учебники.

Родители в Молдове смогут пожаловаться онлайн на плохие учебники.
Родители в Молдове смогут пожаловаться онлайн на плохие учебники.

Как сообщает ведомство, подать заявку можно до 30 сентября 2026 года, передает rupor.md

Новый инструмент предназначен для тех случаев, когда родители уже обращались в учебное заведение за заменой книги, но проблема осталась нерешенной. По информации министерства, поступившие обращения рассмотрит Специальный фонд учебников, и если запрос окажется обоснованным, необходимые экземпляры передадут в школу через районные или муниципальные управления образования.

В ведомстве пояснили стандартный процесс замены: сначала школа сама определяет нехватку и сообщает в управление. Дефицит покрывают за счет перераспределения книг между учреждениями одного района или муниципия. Если найти нужные издания на месте не удается, запрос направляют в Специальный фонд учебников, который проверяет запасы в других регионах и на национальном складе «Молд-Дидактика». Книги выдают из резерва или переносят из населенных пунктов, где есть избыток, а межрайонные перераспределения утверждаются приказом министра.

По официальным данным, в 2025–2026 учебном году по запросам школ уже перераспределили около 16 000 учебников, а еще около 3 500 экземпляров выдали в конце августа и первые дни сентября. Всего за 2023–2026 годы в стране напечатали свыше 2,5 миллиона книг, почти 60% используемых изданий выпустили за последние три года, а средний возраст учебной литературы составляет 3,9 года. Кроме того, с внедрением новой учебной программы начиная с 2027 года библиотечный фонд будет постепенно обновляться по новым стандартам качества.

Ранее, в начале месяца, родители в Молдове пожаловались на порванные, грязные и ветхие учебники, выданные детям к началу учебного года. Министерство потребовало от местных органов образования предоставить отчеты об обеспеченности школьников книгами. Тогда выяснилось, что Управление образования, молодежи и спорта Кишинева в первые дни сентября не информировало Специальный фонд об отсутствии книг или необходимости замены испорченных изданий, хотя профильное ведомство собирало отчеты с мест. На фоне этих проблем министерство пообещало до конца сентября собрать данные о свободных книгах в регионах и до 15 октября полностью заменить сильно изношенные экземпляры.

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Источник
rupor.md logorupor
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