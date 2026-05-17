unian.net
17 Мая 2026, 10:00
Европа столкнулась с резким скачком цен на оружие

Военная техника для стран НАТО резко подорожала на фоне войны и перевооружения.

Европейские страны столкнулись с резким ростом цен на вооружение и военную технику на фоне ускоренного перевооружения НАТО и продолжающейся войны России против Украины. В некоторых случаях стоимость военных поставок за последние два года выросла более чем на 50%, передает unian.net

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине. По его словам, европейские правительства всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда закупка того же вооружения, что приобреталось несколько лет назад, теперь обходится значительно дороже.

"Цены растут. Иногда на 50–60% по сравнению с тем, что было два года назад", – отметил Певкур.

Рост цен серьёзно осложняет планы НАТО по быстрому наращиванию военного потенциала. После начала полномасштабной войны в Украине европейские страны начали резко увеличивать оборонные бюджеты, одновременно пытаясь компенсировать сокращение вовлечённости США в европейскую безопасность.

Дополнительную нагрузку создают поставки вооружений Украине, значительная часть которых теперь финансируется европейскими странами.

По словам главы Минобороны Эстонии, Европа столкнулась со своеобразным "замкнутым кругом". Государства хотят закупать больше оружия из-за растущих угроз, однако оборонная промышленность не спешит расширять производство без долгосрочных контрактов и гарантий финансирования.

При этом Певкур подчеркнул, что у Европы уже нет времени откладывать перевооружение до конца десятилетия. По его мнению, Россия может попытаться "проверить НАТО на прочность" значительно раньше – уже в этом или следующем году.

Министр также предупредил, что оборонные расходы Европы останутся высокими на протяжении длительного времени, а производителям вооружений необходимо быстрее адаптироваться к новым реалиям.

На фоне войны в Украине страны НАТО продолжают ускоренно расширять военные программы, однако рост спроса всё сильнее давит на европейский рынок вооружений, вызывая дефицит производственных мощностей и стремительное подорожание техники и боеприпасов.

Источник
