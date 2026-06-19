В Молдове литр дизеля опустился ниже 26 леев, бензина — ниже 28 леев.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) фиксирует сохранение тенденции снижения розничных цен на основные нефтепродукты.

Положительная динамика цен обусловлена снижением международных котировок на нефтепродукты и значительным падением цены на сырую нефть на мировых рынках.

В последние дни цена нефти Brent опустилась ниже отметки 80 долларов за баррель, вернувшись к самым низким уровням с марта текущего года. Эта динамика поддерживается промежуточным соглашением между США и Ираном, которое предусматривает возобновление морского судоходства через Ормузский пролив и создаёт условия для возвращения на рынок дополнительных объёмов нефти из региона.

В практическом выражении потребители сегодня платят на 9,12 лея меньше за литр дизельного топлива и на 3,41 лея меньше за литр бензина АИ-95 по сравнению с максимальными уровнями, зафиксированными во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В этих условиях на период 20.06.2026 – 22.06.2026 НАРЭ установило следующие максимальные розничные цены на основные стандартные нефтепродукты:

27,99 лея/литр — бензин АИ-95 (–16 банов)

25,86 лея/литр — дизельное топливо (–38 банов).