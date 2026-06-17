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ipn
17 Июня 2026, 16:00
11 031
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В Молдове карты PrePay будут активироваться только после проверки личности пользователя

Согласно проекту, одобренному правительством, до завершения процесса идентификации пользователи будут иметь доступ только к базовым функциям, таким как экстренные звонки на 112 или активация карты.

В Молдове карты PrePay будут активироваться только после проверки личности пользователя.
В Молдове карты PrePay будут активироваться только после проверки личности пользователя.

Хотя активация будет обусловлена подтверждением личности, граждане по-прежнему смогут приобретать SIM-карты в киосках, на заправках или в других точках продаж — они будут продаваться в свободном режиме, сообщает ipn.md

Проверка личности предполагает сбор имени, фамилии, IDNP и данных из удостоверения личности с последующей проверкой через Государственный реестр населения через платформу MConnect.

Власти утверждают, что мера необходима для борьбы с анонимным использованием мобильных карт в мошенничестве, киберпреступлениях, ложных сообщениях о бомбах и других преступлениях. В этом контексте министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин заверила, что процесс идентификации не позволит отслеживать звонки или сообщения и не повлияет на конфиденциальность коммуникаций.

В пояснительной записке проекта указано, что в настоящее время в Республике Молдова активны около 1,6 миллиона предоплаченных SIM-карт, из которых примерно 88% продаются через дистрибьюторские сети.

Источник
ipn
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