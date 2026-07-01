В Молдове июль будет жарче нормы и с дефицитом осадков.

В июле в Молдове ожидается температура выше климатической нормы и меньшее количество осадков.

Средняя температура воздуха превысит привычные значения, которые обычно составляют +20…+22°C, передает realitatea.md

По прогнозу синоптиков, количество осадков в июле будет ниже многолетней нормы (50–95 мм), что указывает на возможный дефицит влаги в почве.

Специалисты отмечают, что в целом июль традиционно является самым жарким месяцем в Европе. В Южной Европе температура воздуха может достигать +32…+38°C, а местами превышать +40°C. В Центральной и Восточной Европе ожидается сухая и жаркая погода с максимальными значениями до +35…+38°C.

В Западной Европе температурный фон будет более умеренным — от +22°C до +30°C, однако возможны кратковременные волны жары. В Северной Европе сохранятся более прохладные условия с температурами +18…+25°C.

Синоптики предупреждают, что на фоне повышенных температур и дефицита осадков в Молдове возможен усиленный тепловой дискомфорт.