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Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 12:02
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В Молдове дизель снова подорожал и приблизился к 33 леям за литр

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 4 августа.

В Молдове дизель снова подорожал и приблизился к 33 леям за литр.
В Молдове дизель снова подорожал и приблизился к 33 леям за литр.

По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 30 леев 75 банов (на 2 банов дешевле) за литр, а дизтоплива - 32,5-82 лея (на 28 банов дороже) за литр.

28 июля правительство утвердило пакет мер по стабилизации рынка топлива на фоне режима повышенной готовности в энергетическом секторе.

Власти временно изменят формулу расчета цены на дизельное топливо, увеличат торговую наценку на 37 банов за литр, а также введут меры по упрощению импорта и ограничению экспорта.

В Молдове дизель снова подорожал и приблизился к 33 леям за литр

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