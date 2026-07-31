В Молдове бывший советский атомный бункер превратят в лабораторию современного искусства.

Бункер, расположенный в лесу у села Олишканы недалеко от Шолданешт, — один из крупнейших подземных военных бункеров на территории бывшего СССР.

Он представляет собой два железобетонных объекта диаметром 36 м и глубиной 60 м. Рядом в лесу стоят недостроенные многоэтажные здания. Бункер любят посещать любопытные туристы, сообщает logos-press.md

Его долго пытались снести. Решением правительства от 1996 года бункер перевели с баланса минобороны на баланс Moldsilva. Тогда перед госпредприятием, ведающем лесами, поставили задачу восстановить в этом месте лес.

В 2004 году госпредприятие Moldsilva заключило несколько контрактов на снос бункера, но ни одна компания так и не начала работы. В результате с 2015 года к объекту никто не прикасался.

За дело взялись мастера современного искусства

На первом этапе инициативы «Кантемир 2026» собралась междисциплинарная команда архитекторов, художников и исследователей, которые изучали возможности культурной реактивизации заброшенного пространства посредством временных инсталляций и интервенций, созданных специально для этого места.

Результаты будут представлены на выставочных мероприятиях, организованных в августе 2026 года: в галерее Areal Böhler в Дюссельдорфе (Германия) 15 августа и в галерее The Clay Table в Гааге (Нидерланды) 17 августа.

Что значит 72 hours to Colony

Название «72 часа до колонии» отсылает к европейскому стандартному временному интервалу для быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Эта отсылка переосмыслена как символ культурного возрождения заброшенного пространства, изначально предназначенного для использования только в случае ядерного конфликта.

Художественная интервенция проходит в бывшем бункере, выведенном из эксплуатации в 1991 году, где команда воссоздала несколько помещений, доступных без спелеологического оборудования, расположенных на глубине от 5 до 10 метров ниже уровня земли.

В отсутствие инфраструктуры и электроснабжения художники и архитекторы создали на месте инсталляции Tendom Rooms и Sound Scape Object 1180, используя исключительно материалы, доставленные на место. Две инсталляции предлагают современную интерпретацию технологических помещений, заброшенных более трех десятилетий назад, превращая эти пространства в экспериментальную лабораторию, посвященную памяти, архитектуре и взаимосвязи между промышленным наследием и современным искусством.

Работы, выполненные на этом этапе, представляют собой первую фазу художественного исследования. Цель подхода – подготовка к будущим более масштабным проектам, которые будут включать в себя конструкции для защиты пространства и создание постоянных архитектурных и художественных инсталляций, доступных для публики.

Проект «72 часа до колонии» реализуется в партнерстве с факультетом градостроительства и архитектуры, Национальным институтом наследия, SHARE Architects, Webspire, The Broich H. Group, Revista Arhitectura, Igloo и Zeppelin. Проект софинансируется Румынским институтом культуры в рамках программы финансирования культурных проектов, предназначенных для международного рынка.