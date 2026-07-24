theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
24 Июля 2026, 11:41
8 524
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове 16 ведомств мобилизовали из-за падения уровня воды в Днестре

Власти Молдовы утвердили план экстренных мер для контроля и снижения рисков, связанных с критическим мелководьем на реке Днестр.

В Молдове 16 ведомств мобилизовали из-за падения уровня воды в Днестре.
В Молдове 16 ведомств мобилизовали из-за падения уровня воды в Днестре.

На фоне засухи и падения уровня воды ниже исторических минимумов государственные службы занялись поиском альтернативных источников водоснабжения и проверкой работы насосных станций, передает Realitatea со ссылкой на Национальный центр управления кризисами (CNMC), передает rupor.md

Национальный центр управления кризисами провел оперативные заседания с представителями 16 государственных и местных ведомств. Ситуация находится под постоянным контролем, а разработанный план включает постоянный мониторинг водных ресурсов, подготовку рекомендаций по их экономному расходованию и проверку готовности медицинских учреждений. Власти также оценивают возможные риски для сельского хозяйства, энергетики и качества питьевой воды, координируя действия с местными администрациями и поддерживая регулярный обмен информацией с украинской стороной и обоими берегами Днестра. Специалисты CNMC готовят сценарии развития событий и оценивают логистические возможности для быстрого реагирования в случае ухудшения обстановки.

Официальный механизм взаимодействия работает в рамках двусторонних соглашений между Молдовой и Украиной через Днестровскую комиссию. Критический спад воды вызван выраженной гидрологической засухой: в Украинских Карпатах зафиксирован сильный дефицит осадков, а из-за аномальной жары уровень Новоднестровского водохранилища опустился ниже исторических минимумов. В июне средний месячный дебит реки оказался существенно ниже многолетней нормы.

Из-за угрозы затяжной засухи Украина предложила сократить сброс воды из водохранилища со 100 до 70 кубометров в секунду. Однако молдавская сторона запросила сохранить объем сброса на уровне 100 м³/с до конца месяца, и украинские партнеры согласились с этими требованиями.

Министр окружающей среды Молдовы ранее заверил, что объемов воды в Днестре достаточно для обеспечения потребностей населения всей страны. При этом чиновник подчеркнул, что главная угроза носит технический характер: падение уровня реки может осложнить работу водозаборных станций и привести к сбоям в эксплуатации погружных насосов.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте