В Молдове 16 ведомств мобилизовали из-за падения уровня воды в Днестре.

Власти Молдовы утвердили план экстренных мер для контроля и снижения рисков, связанных с критическим мелководьем на реке Днестр.

На фоне засухи и падения уровня воды ниже исторических минимумов государственные службы занялись поиском альтернативных источников водоснабжения и проверкой работы насосных станций, передает Realitatea со ссылкой на Национальный центр управления кризисами (CNMC), передает rupor.md

Национальный центр управления кризисами провел оперативные заседания с представителями 16 государственных и местных ведомств. Ситуация находится под постоянным контролем, а разработанный план включает постоянный мониторинг водных ресурсов, подготовку рекомендаций по их экономному расходованию и проверку готовности медицинских учреждений. Власти также оценивают возможные риски для сельского хозяйства, энергетики и качества питьевой воды, координируя действия с местными администрациями и поддерживая регулярный обмен информацией с украинской стороной и обоими берегами Днестра. Специалисты CNMC готовят сценарии развития событий и оценивают логистические возможности для быстрого реагирования в случае ухудшения обстановки.

Официальный механизм взаимодействия работает в рамках двусторонних соглашений между Молдовой и Украиной через Днестровскую комиссию. Критический спад воды вызван выраженной гидрологической засухой: в Украинских Карпатах зафиксирован сильный дефицит осадков, а из-за аномальной жары уровень Новоднестровского водохранилища опустился ниже исторических минимумов. В июне средний месячный дебит реки оказался существенно ниже многолетней нормы.

Из-за угрозы затяжной засухи Украина предложила сократить сброс воды из водохранилища со 100 до 70 кубометров в секунду. Однако молдавская сторона запросила сохранить объем сброса на уровне 100 м³/с до конца месяца, и украинские партнеры согласились с этими требованиями.

Министр окружающей среды Молдовы ранее заверил, что объемов воды в Днестре достаточно для обеспечения потребностей населения всей страны. При этом чиновник подчеркнул, что главная угроза носит технический характер: падение уровня реки может осложнить работу водозаборных станций и привести к сбоям в эксплуатации погружных насосов.