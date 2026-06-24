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noi.md logonoi
24 Июня 2026, 16:44
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Тромбицкий: Уровень Днестровского водохранилища продолжает снижаться

Несмотря на умеренные дожди, уровень Днестровского водохранилища продолжает снижаться.

Тромбицкий: Уровень Днестровского водохранилища продолжает снижаться.
Тромбицкий: Уровень Днестровского водохранилища продолжает снижаться.

Об этом сообщил эколог, исполнительный директор международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий, передает noi.md

По его словам, в течение июня уровень воды в Днестровском водохранилище понизился на 35 см, приток в него из Карпат был ниже 100 м3/с, и сегодня составляет 75 м3/с. 

И это при наличии умеренных дождей. Как и прежде, сброс в нижний Днестр из Днестровского гидроэнергокомплекса составляет 100 м3/с.

Источник
noi.md logonoi
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