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noi.md logonoi
10 Июля 2026, 11:35
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Тромбицкий: Уровень Днестровского водохранилища продолжает снижаться

Уровень Днестровского водохранилища продолжает снижаться со скоростью примерно 6 см в сутки. Сегодня он составляет 113,74 м.

Тромбицкий: Уровень Днестровского водохранилища продолжает снижаться.
Тромбицкий: Уровень Днестровского водохранилища продолжает снижаться.

Об этом сообщил эколог, исполнительный директор международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий, передает noi.md 

По его словам, сток в него из Карпат меньше 30 м3/c, притом что сбросы ниже по течению, в молдавскую часть, по-прежнему ранее обговоренные между странами, минимальные - 100 м3/c.

Как отметил эколог, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что, скорее всего, в ближайшем будущем украинская сторона поднимет вопрос о временном снижении этой ранее согласованной нормы, и без того очень низкой для реки. 

При этом совершенно очевидно, что, если и дальше не заниматься активным облесением Карпат и продолжать строить микроГЭС в горах, ситуация лучше не станет.

Источник
noi.md logonoi
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