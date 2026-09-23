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newsalert
23 Сентября 2026, 11:30
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В Минэкологии в целях экономии воды посоветовали реже стирать и мыть машину

В Молдове введен режим ЧП в гидрологической сфере. В связи с этим Министерство окружающей среды запустило новую кампанию, призвав граждан сократить расточительное использование воды.

В Минэкологии в целях экономии воды посоветовали реже стирать и мыть машину.
В Минэкологии в целях экономии воды посоветовали реже стирать и мыть машину.

В сообщениях, опубликованных министерством, жителей призывают включать стиральную машину только тогда, когда она полностью загружена, использовать для уборки веник вместо шланга, а также носить одежду несколько раз, если после каждого использования она не требует стирки, сообщает newsalert.md

Кампания проходит под лозунгом «Используем воду с умом». В министерстве отмечают, что простые действия, повторяемые ежедневно, могут способствовать сокращению потребления воды.

Рекомендации появились на фоне серьезного гидрологического дефицита, с которым столкнулась Молдова. Власти предупредили о низком уровне воды в Днестре и Пруте и рисках для водоснабжения.

В Минэкологии в целях экономии воды посоветовали реже стирать и мыть машинуВ Минэкологии в целях экономии воды посоветовали реже стирать и мыть машинуВ Минэкологии в целях экономии воды посоветовали реже стирать и мыть машинуВ Минэкологии в целях экономии воды посоветовали реже стирать и мыть машинуВ Минэкологии в целях экономии воды посоветовали реже стирать и мыть машину
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Источник
newsalert
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