В Минэкологии в целях экономии воды посоветовали реже стирать и мыть машину
В Молдове введен режим ЧП в гидрологической сфере. В связи с этим Министерство окружающей среды запустило новую кампанию, призвав граждан сократить расточительное использование воды.
В сообщениях, опубликованных министерством, жителей призывают включать стиральную машину только тогда, когда она полностью загружена, использовать для уборки веник вместо шланга, а также носить одежду несколько раз, если после каждого использования она не требует стирки, сообщает newsalert.md
Кампания проходит под лозунгом «Используем воду с умом». В министерстве отмечают, что простые действия, повторяемые ежедневно, могут способствовать сокращению потребления воды.
Рекомендации появились на фоне серьезного гидрологического дефицита, с которым столкнулась Молдова. Власти предупредили о низком уровне воды в Днестре и Пруте и рисках для водоснабжения.