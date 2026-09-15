В Молдове стартовала кампания по экономии энергии перед зимой.

Минэнерго и Центр устойчивой энергетики (CNED) запустили 15 сентября пятую кампанию Transformă consumul în economii durabile, направленную на снижение потребления энергии и расходов на нее в предстоящий холодный сезон.

Кампания адресована домохозяйствам, государственным учреждениям и предприятиям, сообщает logos-press.md

Ее задача – предоставить потребителям практические рекомендации по рациональному использованию энергии, эффективной эксплуатации оборудования и снижению энергетических потерь.

В материалах кампании будут рассматриваться меры, которые можно применять без существенных инвестиций, а также решения в области энергоэффективности, требующие вложений, но способные обеспечить экономию в долгосрочной перспективе. Отдельно потребителям расскажут о возможностях, доступных в рамках государственных программ.

«Начиная с 2022 года Министерство энергетики ежегодно разрабатывает План подготовки к холодному сезону, который включает сценарии и конкретные меры по управлению рисками в энергетическом секторе. Добровольное снижение потребления является одной из этих мер, а правильное информирование помогает людям понимать контекст и действовать ответственно. В условиях регионального энергетического кризиса, усугубленного засухой, войной России против Украины и ситуацией в Ормузском проливе, каждый сэкономленный ватт имеет значение. Простыми действиями каждый из нас может внести вклад в энергетическую безопасность страны», – заявил министр энергетики Дорин Жунгиету.

Сокращать потери, рационально использовать энергию

По словам директора CNED Иона Мунтяну, энергоэффективность позволяет не только сокращать потребление, но и лучше контролировать расходы. «Когда потребление управляется более эффективно, а потери сокращаются, домохозяйства, учреждения и компании становятся менее зависимыми от колебаний цен и могут лучше планировать свои расходы», – отметил он.

В рамках кампании будут распространяться рекомендации по рациональному использованию энергии в домохозяйствах, государственных учреждениях и компаниях. В частности, речь идет о сокращении ненужного потребления, эффективном использовании электрических приборов и оборудования, управлении потреблением в холодный период и мерах по снижению потерь энергии.

Информационные материалы будут распространяться через коммуникационные каналы организаций, участвующих в кампании, а также размещаться на оборотной стороне счетов за энергоресурсы.

CNED также планирует информировать потребителей о существующих программах финансирования энергоэффективных решений. Среди них – программа ваучеров на бытовую технику EcoVoucher и Фонд энергоэффективности в жилом секторе Молдовы (FEERM), в рамках которого доступен финансовый продукт Casa Verde.

По данным CNED, эти программы предназначены для снижения энергетических расходов потребителей, повышения энергоэффективности и расширения доступа к решениям, позволяющим более рационально использовать энергию.