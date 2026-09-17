В Дрокии незаконно вырубили 129 деревьев: ущерб превысил 37 тысяч леев.

Около 129 деревьев были незаконно вырублены в защитной лесополосе сельскохозяйственных угодий за пределами села Доминтень Дрокиевского района.

Случай был выявлен инспекторами по охране окружающей среды во время рейда 14 сентября, передает rupor.md

По данным Инспектората по охране окружающей среды, деревья различных пород были срублены до прекращения роста. Диаметр пней составлял от 9 до 28 сантиметров.

После оценки объема древесины инспекторы установили, что общий объем составил 19,12 складочных кубометра. Размер ущерба, нанесенного окружающей среде, оценен в 37 965 леев.

В ходе документирования случая совместно с полицейскими Дрокиевского района был установлен человек, подозреваемый в совершении правонарушения.