Жителей Молдовы призвали не трогать найденных детёнышей диких животных.

По словам представителей учреждения, подобные действия часто совершаются из благих намерений, однако могут иметь серьёзные последствия. В зоопарке объясняют, что самки диких животных нередко временно оставляют детёнышей в укрытых и безопасных местах, пока ищут пищу, и это является естественным поведением, пишет rupor.md

«Забирать детёныша из леса, не понимая реальной ситуации, может быть фатальной ошибкой», — отметили в администрации зоопарка. Там добавили, что в одном из недавних случаев принесённый людьми детёныш был принят специалистами и сейчас находится на искусственном вскармливании.

Также подчёркивается, что вмешательство человека может навредить не только самому животному, но и нарушить естественные процессы в экосистеме. Взрослые особи в таких ситуациях продолжают искать потомство, что вызывает дополнительный стресс.

В администрации напоминают, что изъятие диких животных из природы без разрешения может быть наказуемо по закону. Граждан просят при обнаружении животных не вмешиваться самостоятельно, а обращаться в соответствующие службы.