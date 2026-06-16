theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
16 Июня 2026, 12:39
476
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Жителей Молдовы призвали не трогать найденных детёнышей диких животных

Кишинёвский зоопарк призвал граждан не забирать из леса детёнышей диких животных. Поводом стал очередной случай, когда к воротам принесли детёныша косули. «Люди думают, что спасают природу, но это не так», — заявил директор.

Жителей Молдовы призвали не трогать найденных детёнышей диких животных.
Жителей Молдовы призвали не трогать найденных детёнышей диких животных.

По словам представителей учреждения, подобные действия часто совершаются из благих намерений, однако могут иметь серьёзные последствия. В зоопарке объясняют, что самки диких животных нередко временно оставляют детёнышей в укрытых и безопасных местах, пока ищут пищу, и это является естественным поведением, пишет rupor.md

«Забирать детёныша из леса, не понимая реальной ситуации, может быть фатальной ошибкой», — отметили в администрации зоопарка. Там добавили, что в одном из недавних случаев принесённый людьми детёныш был принят специалистами и сейчас находится на искусственном вскармливании.

Также подчёркивается, что вмешательство человека может навредить не только самому животному, но и нарушить естественные процессы в экосистеме. Взрослые особи в таких ситуациях продолжают искать потомство, что вызывает дополнительный стресс.

В администрации напоминают, что изъятие диких животных из природы без разрешения может быть наказуемо по закону. Граждан просят при обнаружении животных не вмешиваться самостоятельно, а обращаться в соответствующие службы.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте