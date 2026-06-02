2 Июня 2026, 18:30
7 414
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Кишиневе вандалы облили черной краской скамейки в сквере
В Кишиневе неизвестные испортили общественную зону отдыха в секторе Буюканы. Несколько скамеек в сквере на улице Парис оказались залиты черной краской.
Об этом сообщает столичная мэрия, которая решительно осудила этот акт вандализма, передает rupor.md
Местная претура Буюкан уже отреагировала на инцидент. Городские службы пообещали оперативно вмешаться, очистить уличную мебель и полностью восстановить ее внешний вид в ближайшее время.
Власти напомнили, что эти скамейки не принадлежат чиновникам или какому-то конкретному ведомству — их установили для всех жителей столицы, которые проводят время в этом сквере. Горожан призывают не оставаться равнодушными и сразу сообщать о любых актах вандализма, чтобы сохранить Кишинев чистым и ухоженным.