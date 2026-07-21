В Кишинёве до конца августа ограничат движение по улице Митрополита Дософтея из-за ремонта.

Ремонтные работы на улице Митрополита Дософтея в Кишинёве, на участке между улицами Анри Коандэ и Михая Витязула, начнутся в среду, 22 июля.

По данным муниципальных властей, до 30 августа движение транспорта будет частично ограничено из-за поэтапного перекрытия полос движения, передает ipn.md

Работы предусматривают ремонт проезжей части, замену бордюров, восстановление тротуаров, а также обустройство новых парковочных мест.

Муниципальные власти призвали водителей соблюдать временную дорожную разметку и знаки, установленные на период проведения работ, а также проявлять повышенную осторожность в районе строительства.

Кроме того, участникам дорожного движения рекомендовано по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и обеспечить беспрепятственное проведение ремонтных работ.