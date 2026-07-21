theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
21 Июля 2026, 21:15
9
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве до конца августа ограничат движение по улице Митрополита Дософтея из-за ремонта

Ремонтные работы на улице Митрополита Дософтея в Кишинёве, на участке между улицами Анри Коандэ и Михая Витязула, начнутся в среду, 22 июля.

В Кишинёве до конца августа ограничат движение по улице Митрополита Дософтея из-за ремонта.
В Кишинёве до конца августа ограничат движение по улице Митрополита Дософтея из-за ремонта.

По данным муниципальных властей, до 30 августа движение транспорта будет частично ограничено из-за поэтапного перекрытия полос движения, передает ipn.md

Работы предусматривают ремонт проезжей части, замену бордюров, восстановление тротуаров, а также обустройство новых парковочных мест.

Муниципальные власти призвали водителей соблюдать временную дорожную разметку и знаки, установленные на период проведения работ, а также проявлять повышенную осторожность в районе строительства.

Кроме того, участникам дорожного движения рекомендовано по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и обеспечить беспрепятственное проведение ремонтных работ.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте