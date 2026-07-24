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rupor.md logorupor
24 Июля 2026, 18:41
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В Кишиневе временно перекроют движение на улице Сармизеджетуса

В столице в ночное время 24–26 июля на участке улицы Сармизеджетуса приостановят дорожное движение и отключат контактную сеть из-за ремонтных работ на проезжей части.

В Кишиневе временно перекроют движение на улице Сармизеджетуса.
В Кишиневе временно перекроют движение на улице Сармизеджетуса.

Об этом сообщает «Управление электротранспорта Кишинева» (УЭК/RTEC), передает rupor.md

Ограничения будут действовать в период с 24–25 и 25–26 июля 2026 года в вечернее и ночное время, с 22:00 до 07:00. Ремонтные работы затронут участок улицы Сармизеджетуса, расположенный между улицами Буребиста и Куза-Водэ.

Из-за проведения дорожных работ изменится схема движения общественного транспорта. Троллейбусы маршрутов № 20 и № 28 будут курсировать по Мунчештскому шоссе в обоих направлениях (туда и обратно).

Для получения дополнительной информации и справок пассажиры могут обратиться на горячую линию RTEC по телефону 022 204 205.

Источник
rupor.md logorupor
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