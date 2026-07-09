В Кишиневе продолжается реконструкция пешеходной зоны на Хынчештском шоссе.

После демонтажа бордюров и покрытия тротуаров на участке между круговым перекрёстком «40 лет» и улицей Митрополита Гурие Гроссу началось строительство подпорной стены, которая соединит Хынчештское шоссе с улицей Георге Асаки.

После завершения работ на этом месте планируется обустроить общественную парковку, передает rupor.md

Заместитель мэра Кишинёва Илие Чебан и претор сектора Центр Вадим Хынку посетили строительную площадку и обсудили технические решения для своевременного и качественного завершения проекта. Особое внимание уделяется и благоустройству зелёных зон — специалисты рассматривают решения, чтобы деревья не повреждали новую пешеходную инфраструктуру, не мешали работе системы уличного освещения и обеспечивали безопасность городского пространства.

Проект реконструкции тротуаров реализует мэрия Кишинёва через претуру сектора Центр. Работы выполняются поэтапно: первый этап охватывает участок от кругового перекрёстка «40 лет» (ул. Василе Александри) до улицы Василе Доку́чаева; второй этап — участок до ул. Академической — был завершён в 2023 году; третий этап предусматривает работы до улицы Леха Качиньского.