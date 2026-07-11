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Point.md logoPoint
11 Июля 2026, 10:39
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Двух граждан Узбекистана выдворили из Молдовы за нарушение миграционного режима

10 июля Генеральный инспекторат по миграции выдворил с территории Республики Молдова двух граждан Узбекистана, незаконно находившихся в стране.

Двух граждан Узбекистана выдворили из Молдовы за нарушение миграционного режима.
Двух граждан Узбекистана выдворили из Молдовы за нарушение миграционного режима.

Как сообщили в ведомстве, 7 июля двое иностранных граждан в возрасте 42 и 44 лет были помещены в центр временного содержания на основании решения суда Бельц после того, как их выявили за нарушение правил пребывания на территории Молдовы.

В отношении обоих были составлены административные протоколы, назначены штрафы, а также принято решение об их выдворении в соответствии с действующим законодательством.

В Генеральном инспекторате по миграции напомнили иностранным гражданам о необходимости соблюдать законодательство, регулирующее въезд, пребывание и выезд с территории Республики Молдова.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение миграционных правил позволяет избежать применения ограничительных мер и обеспечивает законное и безопасное пребывание в стране.

Источник
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