В Кишиневе мужчина подмешал наркотики в десерт знакомой и получил год тюрьмы.

Прокуратура муниципия Кишинев сообщила об осуждении 29-летнего мужчины за незаконный оборот наркотиков и умышленное незаконное введение наркотических веществ в организм другого человека.

Согласно материалам дела, обвиняемый и потерпевшая были бывшими соседями и поддерживали дружеские отношения. В декабре 2021 года женщина пришла к мужчине в гости, где они пили вино и ели. Хозяин предложил ей сладости, однако она отказалась, объяснив, что не любит десерты. Поскольку женщина приехала на собственном автомобиле, она решила остаться у него на ночь, чтобы уехать на следующий день.

Утром перед отъездом мужчина предложил ей чай и снова угостил десертом. На этот раз женщина съела небольшое количество.

Вскоре после того как она покинула квартиру, женщина вспомнила, что забыла шарф, и попросила мужчину спуститься на парковку и принести его. Когда он вышел, ей внезапно стало плохо. Она попросила вызвать скорую помощь, однако, по словам потерпевшей, мужчина не стал сразу звонить в экстренные службы, заявив, что ее состояние скоро пройдет. Около 40 минут он водил женщину по окрестностям, несмотря на то, что ей становилось все хуже. У нее начались судороги, она стала терять сознание.

Находясь рядом с торговым центром, женщина обратилась за помощью к прохожим. Одна из девушек позвонила по номеру 112 и вызвала скорую помощь, пытаясь не дать пострадавшей потерять сознание. Впоследствии женщину доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Свидетели рассказали, что пострадавшая была дезориентирована, теряла контроль над движениями и постоянно повторяла одну и ту же фразу.

Судебные экспертизы выявили в биологических образцах потерпевшей каннабис и бензодиазепины. Было установлено, что она находилась в состоянии наркотического опьянения.

В ходе судебного разбирательства врач-психиатр-нарколог пояснил, что такие вещества могут вызывать судороги, потерю сознания, а в тяжелых случаях — привести к смерти. Употребление алкоголя при этом усиливает их действие.

Позже, в январе 2022 года, во время обыска в доме обвиняемого правоохранители обнаружили несколько емкостей и предметов с растительными веществами и подозрительными остатками.

Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое растительное вещество оказалось марихуаной общей массой 10,753 грамма. Кроме того, на некоторых предметах были обнаружены следы смолы каннабиса общей массой 0,121 грамма.

На суде мужчина признал лишь то, что хранил марихуану для собственного употребления, однако отрицал, что подмешал наркотики в десерт, которым угостил потерпевшую.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы за незаконное введение наркотиков в организм другого человека. По обвинению в незаконном хранении наркотиков он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить потерпевшей 20 тысяч леев в качестве компенсации морального вреда и 3 тысячи леев судебных расходов.