В Кишиневе ликвидировали подпольное производство алкоголя.

В Кишиневе правоохранители пресекли деятельность подпольной линии по производству алкогольной продукции.

Сообщается, что по делу проходят двое мужчин в возрасте 40 и 60 лет, подозреваемые в незаконном изготовлении спиртных напитков.

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, обыски были проведены в производственном помещении, торговой точке, а также по местам жительства подозреваемых.

В ходе следственных действий полицейские изъяли 760 бутылок дивина объемом 0,5 литра с маркировкой известной торговой марки выдержкой 5, 7 и 10 лет. На бутылках были наклеены акцизные марки Республики Молдова, которые, по версии следствия, являются поддельными.

Кроме того, правоохранители обнаружили около 400 акцизных марок с признаками подделки, этикетки, упаковочные материалы, крышки, пустые бутылки, коробки для фасовки, а также около тысячи литров бесцветной жидкости с характерным запахом, похожей на спирт.

По данным полиции, подозреваемые не смогли предоставить документы, подтверждающие происхождение продукции, а также разрешения на осуществление такой деятельности.

В настоящее время оба мужчины находятся на свободе. Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела и выявления других возможных участников незаконной схемы.