Движение у Негрештского моста перекрыто из-за наводнения.

Патрульные инспекторы дежурят на месте происшествия, перенаправляют транспортный поток и призывают водителей выбирать альтернативные маршруты, сообщает полиция, передает rupor.md

Сильные ливни привели к затоплению участка региональной автомобильной дороги G82.1 в Страшенском районе. Вода залила проезжую часть в районе моста близ села Негрешты, сделав проезд транспорта невозможным. На заблокированном секторе сейчас работают экипажи патрульной полиции, которые обеспечивают безопасность и помогают водителям сориентироваться на месте.

В связи с чрезвычайной ситуацией правоохранители обратились к гражданам с призывом временно отказаться от поездок по этой трассе. Водителям настоятельно рекомендуют снизить скорость, держать увеличенную дистанцию до впереди идущих машин и ни в коем случае не пытаться форсировать затопленные зоны вброд, так как это может полностью вывести автомобиль из строя или привести к аварии.

В инспекторате подчеркнули, что ведут постоянный мониторинг ситуации на пострадавшем участке дороги. Патрульные будут оставаться на месте до тех пор, пока уровень воды не спадет и движение не станет безопасным. Ведомство обещает оперативно информировать жителей страны обо всех изменениях погоды и дорожной обстановки.