В августе налоговая проверит такси, рестораны, рынки и онлайн-торговлю.

В первую очередь проверки затронут торговлю и услуги, оказываемые через онлайн-платформы, розничную торговлю, пассажирские автомобильные перевозки, включая такси, предприятия сферы HoReCa, торговлю и оказание услуг на рынках, продажу безалкогольных напитков и пива, табачной продукции, а также услуги по физической реабилитации.

По данным ГНС, проверки будут проводиться без предварительного уведомления непосредственно по месту осуществления хозяйственной деятельности на основании анализа налоговых рисков.

Особое внимание инспекторы уделят выдаче кассовых чеков при расчетах наличными, правильности и полноте декларирования доходов, а также наличию документов, подтверждающих законное происхождение товаров.

В Налоговой службе отмечают, что такие меры направлены не только на предотвращение уклонения от уплаты налогов, но и на защиту добросовестных налогоплательщиков, а также обеспечение честной конкуренции.

По предварительным данным ГНС, в июле было проведено около 830 оперативных налоговых проверок, в ходе которых в 530 случаях были выявлены нарушения законодательства.

По итогам проверок были применены налоговые санкции на сумму 1,84 млн леев и административные штрафы более чем на 530 тыс. леев. Общая сумма наложенных санкций превысила 2,37 млн леев.